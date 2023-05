Carboni, il rossoblù rinato in laguna 

«Al triplice fischio mi è caduto il mondo addosso. Dobbiamo reagire da uomini, calciatori e tifosi. Cagliari e la Sardegna meritano la A». Disse così un anno fa sui social Andrea Carboni dopo la retrocessione del club in B. Era l’ultima gara, quella giocata contro il Venezia, squadra di cui ora - ironia della sorte - l’ex difensore rossoblù è diventato uno dei leader. Mentre i tifosi del Cagliari pensavano potesse essere uno dei simboli da cui ripartire.

Monza e Venezia

Com’è andata a finire, è noto: inizialmente ha prevalso l’opportunità di restare in Serie A, in un club ambizioso come il Monza guidato dal super duo Berlusconi-Galliani. Ma si è rivelato un passo falso: coi lombardi tante panchine e solo 4 partite giocate (164’ in tutto). A gennaio la decisione di andare in prestito in quella Serie B dapprima snobbata.

Scelta vincente per Carboni, che in laguna ha collezionato 16 presenze e segnato 3 gol decisivi contribuendo a trascinare la squadra dall’ultimo posto in classifica ai playoff. Sabato tornerà a Cagliari, dove tutto è iniziato tra settore giovanile ed esordio in Serie A nel 2020. Non sarà una partita come le altre, dentro una Domus gremita di tifosi rossoblù, pronti a prendersi una bramata rivincita.