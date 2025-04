Carboni è sempre più... Forte 

È stato il mercoledì perfetto per Lorenzo Carboni quello del quinto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientrante nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. Il 19enne algherese, in tabellone grazie a una wild card, ha strappato il pass per i quarti di finale del singolare battendo 3-6, 6-2, 6-0 il qualificato Gian Marco Ortenzi in due ore e mezza di gioco e ora affronterà la testa di serie numero 4 Francesco Maestrelli. Carboni si issa nei quarti anche in doppio, in coppia con Marco Furlanetto, superando 7-6(0), 6-3 Patric Prinoth ed Erwin Troebinger.

Salutano il torneo femminile le tre tenniste sarde che hanno superato le qualificazioni. Aurora Deidda (Milano 26) è stata sconfitta con un doppio 6-1 dalla statunitense Ashley Lahey, mentre le Barbara e Marcella Dessolis, tesserate per il Tc Cagliari, hanno perso, rispettivamente, 7-5, 7-5 contro la slovena Kristina Novak e 6-3, 6-2 con la romena Arina Gabriela Vasilescu.

