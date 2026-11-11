Questa mattina, alle 9, Lorenzo Carboni aprirà il programma sul Campo Centrale del Challenger Atp50 di Hersonissos. L'algherese, numero 550 della classifica mondiale e bravo a superare le qualificazioni e a eliminare la testa di serie numero 4, l'elvetico Remy Bertola (221 Atp), troverà dall'altra parte della rete la wild card ellenica Ioannis Xilas (499). In palio, un posto ai quarti di finale contro il vincente della sfida tra il romeno Cezar Cretu (273 Atp) e il sudafricano Philip Henning, numero 6 del tabellone greco e 249 al mondo. Ieri, esordio negativo in doppio per Carboni che, accreditato della quarta testa di serie in coppia con l'ucraino Volodoymyr Uzhylovskyi, è stato sconfitto 7-6(2), 7-5 in 90' dall'uzbeco Sergey Fomin e dall'ucraino Oleksii Krutykh.



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