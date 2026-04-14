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15 aprile 2026 alle 00:14

Carboni al secondo turno al Forte Village 

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Buona la prima per Lorenzo Carboni nel terzo Itf Combined che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dall’omonima Sports Academy. L'algherese ha superato 6-3, 6-2 Sebastiano Cocola, e negli ottavi di finale affronterà stamattina il qualificato tedesco Niels McDonald. Carboni esordirà oggi anche in doppio: assieme al russo Andrey Chepelev sfiderà Carlo Alberto Caniato e Lorenzo Rottoli, coppia numero 4.

Stop al primo turno per il torresino Matteo Mura che, bravo a superare le qualificazioni, ha ceduto 6-1, 6-3 davanti alla testa di serie n. 6 Tommaso Compagnucci.

Nel femminile, Buon esordio per Alessandra Mazzola (Tc Cagliari), che regola 6-0, 6-1 la spagnola Cristina Diaz Adrover, numero 8 del seeding. Esordio vincente in doppio per un'altra portacolori del circolo di Monte Urpinu, Jessica Bertoldo, che in coppia con Sonia Cassani hanno regolato 6-1, 6-0 le statunitensi Basia Carroll e Megan Mae Root e oggi sfiderà in singolare la qualificata tedesca Mariella Thamm. In doppio, scendono in campo la coppia targata Tc Cagliari Marcella Dessolis ed Eleonora Alvisi contro la romena Arina Gabriela Vasilescu (Tc Alghero) e l'ellenica Marianna Argyrokastriti.

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