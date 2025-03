“Caravaggio 2025” A Roma per il Giubileo la mostra-evento 

Ha dipinto tanti soggetti religiosi, dalla Maddalena penitente all’ Ecce Homo che rappresenta Gesù flagellato, fino alla natività e alla conversione di San Paolo. Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, dal nome del luogo di cui era originario, anche se nacque a Milano il 29 settembre del 1571, il genio della pittura rinascimentale, l’artista maledetto costretto a scappare da una città all’altra per sfuggire a una condanna per omicidio, torna da oggi nelle sale di Palazzo Barberini a Roma nell’anno del Giubileo.

Storia

A oltre 425 anni da quando nel 1599 venne commissionata a Caravaggio dal cardinale Francesco Maria del Monte la realizzazione di due grandi tele raffiguranti la Vocazione e il Martirio di San Matteo , da collocare nella cappella Contarelli della chiesa di San Luigi dei Francesi, la capitale si concentra di nuovo su un artista che ha fatto la storia della pittura italiana e ha condizionato poi decine di altri artisti, da Orazio e Artemisia Gentileschi a Bartolomeo Manfredi, per citarne giusto alcuni.

Evento

Il Giubileo, dunque, ospita un grande evento che và in qualche modo a completare con l’arte la celebrazione dell’anno santo. Fino al 6 luglio, Palazzo Barberini si arricchisce di 24 spettacolari tele di Michelangelo Merisi a 15 anni di distanza dall’ultima mostra dedicata in Italia al genio. L’esposizione “Caravaggio 2025”, prodotta dalle Gallerie nazionali di Arte antica in collaborazione con la Galleria Borghese e organizzata anche con la Direzione generale dei Musei-Mic, mette in mostra un percorso in cui sono presenti anche le novità emerse negli ultimi anni sulla vita dell’artista. A iniziare dai dipinti ritrovati o attribuiti a lui. Roma, ha spiegato all’Ansa Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese e curatrice della mostra insieme a Maria Cristina Terzaghi e Thomas Clement Salomon, «è stata il perno della sua vicenda artistica». Dunque mettere in piedi una mostra a lui dedicata è non solo un regalo ai turisti ma anche un omaggio alla città che tanto deve all’artista che ha fatto la storia del Rinascimento.

Le novità

La particolarità dell’esposizione sta nel fatto che sarà arricchita da capolavori spesso non visibili al pubblico perché appartenenti a collezioni private oppure non presenti in Italia. Tra loro, ad esempio, il Ritratto di Maffeo Barberini , ritrovato nel 1963, recentemente attribuito a Caravaggio ed esposto per la prima volta al pubblico, oppure l’ Ecce Homo , visibile al Prado di Madrid grazie alla generosità del suo proprietario, un privato, dopo che è stato riconosciuto tra le opere dell’artista rinascimentale. «È un’opera mai vista in Italia – spiega Maria Cristina Terzaghi – anche se parte da Napoli per volere della viceregina, moglie del vicerè Conte di Castrillo, che, quando in città scoppia la peste, decide di rientrare a Madrid portando con sé il dipinto che da allora non è mai rientrato nel nostro Paese. Appartiene a un collezionista privato che lo ha prestato al Prado che, a sua volta, generosamente lo presta a noi per questa occasione».

Visione unica

Oltre ai dipinti di Caravaggio già abitualmente presenti a Roma, in particolare alla Galleria Borghese ( Davide con la testa di Golia o il San Giovanni Battista) , altri prestiti di grande interesse sono la Santa Caterina proveniente dal Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid e Marta e Maddalena che appartiene invece al Detroit Institute of Arts. Un quadro nel quale Caravaggio dipinse la stessa modella della Giuditta conservata proprio a Palazzo Barberini. Per la prima volta le due tele saranno esposte una accanto all’altra.

RIPRODUZIONE RISERVATA