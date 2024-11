Carattere, aggressività e talento, piace il Cagliari che non molla mai 

Bentornato nel pianeta dei tre punti. Il Cagliari era sparito dalla casella delle vittorie, ma era già “on fire” in un altro percorso, quello della mentalità, del carattere. Il Milan, il Genoa e venerdì scorso il Verona, non si molla fino a quando la doccia non sta scorrendo, quella “continuità nella prestazione” di cui Nicola va fiero. Il gol negli ultimi giri di lancetta è una caratteristica, ma è una guarnizione finale alla terza partita di fila dove la sconfitta viene rifiutata: il Milan che passa per la terza volta con Abraham e Zappa la ricuce, il Genoa che apre la scatola rossoblù con Miretti e poi Piccoli mette in cassaforte il rigore del pareggio, il Verona che rischia di segnare o magari di strappare un punto pesante alla Domus e il Cagliari che dice no, lavorando ai fianchi la squadra di Zanetti fino a passare.

Segnali positivi. Era già arrivata la sottolineatura d’orgoglio firmata da Tommaso Giulini («sono fiero di voi») dopo il pareggio nella bolgia di Marassi, l’altra notte ci ha pensato la gente di Cagliari a tributare ai ragazzi di Nicola l’ovazione finale. Iniezioni robuste di autostima, che non fanno male, anzi.

In volo

Fra le cose più belle della serata, senza dubbio – e ancora una volta – sono da sottolineare i cambi, quell’arma in più che Nicola ha potuto sfoderare nel momento in cui serviva la svolta. Il Cagliari, come tante altre, nel corso del match manda praticamente mezza squadra sotto la doccia, quattro o cinque sostituzioni sono nella media ed è anche un modo corretto di gestione del gruppo che consente al tecnico di motivare tutti, o quasi. Nelle rotazioni di Nicola non entrano più Jankto e Prati, infortuni o piani tattici non adatti alle loro caratteristiche li fanno stare a guardare, ma c’è da scommettere che – soprattutto per Prati – arriverà l’attimo da cogliere. Obert si è rivisto e il piglio è senza dubbio quello giusto, fra Viola e Gaetano ha vinto… Lapadula, anche se Nicola ha preferito evitare l’attaccante di “fantasia” per dare più peso con Luvumbo vicino alle due punte. Tuttavia, l’impatto di Viola sul match si è sentito, ha mandato in confusione la difesa del Verona dando la possibilità a Felici di esplodere. Un match, il suo, di cui parliamo nella pagina seguente.

L’attacco, fra cali di tensione, errori e sportellate, comunque produce. Nella prima parte della gara, il Cagliari ha mostrato il peggio di quello che sa fare, dal 15’ in poi non scorreva più elettricità fra i reparti e ci ha pensato Nicola, nell’intervallo, a ridisegnare il progetto. Zortea e Luvumbo cambiavano fascia, così come ha fatto Felici con l’angolano, un sistema che doveva costruire palle gol da sfruttare. Una delle poche l’ha tramutata in rete il colosso di Bergamo, che a 23 anni – dopo un bel po’ di giri – potrebbe (prudenza massima) aver trovato la piazza giusta dove esplodere. Gian Piero Ventura avrebbe parlato di «giusti presupposti», qui ci sono i numeri e il carattere del calciatore a dire che siamo sulla strada giusta. Di testa è “prepotente”, destro e sinistro sono al loro posto, fisicamente non teme nessuno: il Cagliari può aggrapparsi a lui per restare in una zona tranquilla. E andare a Firenze con la stessa carica.

