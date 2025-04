“Caras de Jesus”, quegli appassionati volti di Cristo 

Teatro in un cammino tra fede, memoria e identità nel corso della Settimana Santa. Oggi a Carbonia, nella chiesa Beata Vergine Addolorata (alle 19.30) e dopodomani a Iglesias, nel Santuario Madonna delle Grazie (alle 20.30) è al debutto lo spettacolo “Caras de Jesus”. Frutto della collaborazione tra le compagnie Quinte Emotive e Antas Teatro, e il Coro Polifonico Laconese, la produzione teatrale con la regia di Giulio Landis e con la scrittura scenica in italiano di Fabrizio Carta è una rivisitazione scenica, poetica e musicale della Via Crucis, in sardo e italiano. L’opera intreccia teatro, musica e spiritualità per raccontare, con linguaggio contemporaneo, i volti del dolore e della rinascita. Accompagnati dal Coro Polifonico di Laconi in scena sei attori: Maria Cristina Pillola, Raimondo Mercurio, Roberta Lecca, Massimo Putzu, Matteo Guidarini, Fabrizio Carta.

“Caras de Jesus, in lingua sarda, i volti di Gesù, nasce da una suggestione: è una frase di Papa Wojtyła: «Cristo è ovunque, è là, piccolo piccolo, nello sguardo di ogni persona che incontrerete», spiega il regista Giulio Landis. «In questa azione scenica si intravedono molti Cristo: i Cristo donna, i Cristo operaio, i Cristo disabili. Un gruppo di viaggiatori, ognuno con la propria valigia, in un viaggio parallelo insieme a quello di Cristo. Questi camminatori sono la gente di oggi, Come i migranti, quelli che si muovono soprattutto attraverso la guerra. Sono fonti di cronaca abbastanza contemporanea. Da una parte c’è la ritualità sacra, religiosa, dall'altra c'è il percorso quasi laico, se non laico».

