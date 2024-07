Carambola sulla ex 554: tre feriti 

Terribile scontro all’alba al semaforo fra la ex 554 e via Marconi. Quattro le auto coinvolte, tre i feriti di cui uno in codice rosso. Inizialmente le sue condizioni sono apparse gravissime, ma poi sono fortunatamente migliorate: gli sono stati assegnati 40 giorni di cure, mentre per gli altri due la prognosi è di 30 giorni. Quasi un miracolo viste le condizioni dei mezzi su cui viaggiavano, andati completamente distrutti.

Paurosa carambola

L’incidente alle 5 del mattino all'altezza dell'incrocio tra la il tratto urbano della 554 (ribattezzato viale Europa e in attesa da anni di un importante intervento di riqualificazione) e via Guglielmo Marconi. Restano coinvolte in uno scontro frontale una Fiat 500 e una Citroen C5. Uno dei due mezzi perde il motore che vola su altre due auto che si trovavano quasi ferme al semaforo. Caos totale e paura per le condizioni delle persone a bordo.

A lanciare l’allarme sono alcuni automobilisti. Arrivano subito i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu che erano impegnati sino a quel momento in un servizio di prevenzione sul territorio. E sul posto sopraggiungono a sirene spiegate anche diverse ambulanze del 118 e i Vigili del fuoco di Cagliari. Si temono conseguenze terribili.

I feriti

Tra i feriti preoccupano soprattutto le condizioni di un giovane, Simone Piga, 19 anni di Quartu, subito estratto dagli operatori dei Vigili del fuoco dalle lamiere contorte e affidato ai medici di una unità medicalizzata del 118. Vengono soccorsi anche gli altri due: Stefano Spiga, 22 anni ugualmente di Quartu e Yuri Mereu, 22 anni di Assemini. Tutti vengono accompagnati con la massima urgenza al Brotzu e al Policlinico. In ospedale per fortuna la situazione di pericolo rientra. A Simone Piga e Stefano Spiga vengono assegnati 40 giorni di cure. A Yuri Mereu 30 giorni.

Le indagini

Intanto i carabinieri del Radiomobile possono iniziare i rilievi di legge, coordinati dal loro comandante, il capitano Ignazio Cabras. Ci lavorano per oltre un’ora. Si parla di un incidente provocato probabilmente da un mancato rispetto del rosso. Ma al momento sono solo ipotesi. I carabinieri mantengono un assoluto riserbo. Devono fare altri accertamenti. Sulla vicenda più tardi il capitano Cabras ha inviato un rapporto in Procura.

Nel frattempo i vigili del fuoco cercano di liberare la strada dalle lamiere contorte dei mezzi coinvolti. Gli automobilisti di rientro a casa si trovano di fronte quasi un inferno. L’ennesimo su quel tratto di strada ora comunale che attende di essere trasformato in viale urbano.

