Carambola sul ponte,  cinque in ospedale e traffico rallentato  

Un tamponamento a catena e ieri pomeriggio il traffico sul ponte Tirso ha subito grossi rallentamenti. L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio di ieri quando nel tratto in direzione Oristano c’è stata la carambola che ha coinvolto tre auto. Immediatamente sono scattati i soccorsi, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, con le ambulanze della Sea e dell’Areus, che dopo le prime cure sul posto hanno accompagnato le cinque persone rimaste ferite al Pronto soccorso del San Martino per ulteriori accertamenti. Dai primi riscontri, sembra che nessuno sia in condizioni preoccupanti. Sul ponte Tirso sono intervenute anche squadre dei vigili del fuoco e due pattuglie della polizia locale che hanno cercato di ricostruire le cause dell’impatto e accertare le responsabilità. I vigili urbani hanno anche regolato il traffico che, durane le fasi dei soccorsi e dei rilievi, ha subito pesanti rallentamenti.

Ieri pomeriggio si è verificato anche un altro incidente all’inizio del ponte Tirso, in direzione Oristano: una persona è stata investita ma, secondo i primi accertamenti, non sarebbe in gravi condizioni. ( v.p. )

