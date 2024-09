Carambola fra tre auto, due donne al Pronto soccorso 

Una carambola in viale Italia, all’incrocio con l’sospedale Nostra Signora della Mercede ha coinvolto tre mezzi, provocato due feriti e mandato in tilt la viabilità urbana. L’incidente è di ieri, intorno alle 11.30. Sulla dinamica del tamponamento sono in corso le indagini degli agenti del commissariato di polizia intervenuti sul posto per i rilievi del caso.

Coinvolti una donna di 69 anni, originaria di Villagrande ma residente a Lanusei, una di 27 di Bari Sardo e un 64 enne originario di Genova. La prima, quando sono arrivati i soccorritori, lamentava forti dolori al petto, qualche contusione l’altra donna mentre il signore alla guida di un Fiat Strada,è rimasto illeso dopo l’impatto. Entrambe le donne, che viaggiavano su Lancia Y e Fiat 600, sono state trasportate al vicino Pronto soccorso dalle ambulanze di Lanusei e Bari Sardo. Qui il personale sanitario le ha sottoposte a esami strumentali per stilare l’esatta diagnosi. Per la pensionata di 69 anni i controlli hanno evidenziato la frattura dello sterno.

Sul luogo dell’incidente hanno operato anche i vigili del fuoco di Tortolì (i colleghi di Lanusei erano impegnati in un altro intervento) e gli agenti della polizia locale che hanno disciplinato la viabilità, rimasta semiparalizzata per favorire i soccorsi e gli accertamenti del personale del commissariato.

Più volte è stata segnalata la pericolosità dell’incrocio in cui si è verificato l’incidente.