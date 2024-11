Carambola fra auto, Statale 292 chiusa e circolazione in tilt 

Ci sono volute oltre quattro ore per riaprire al traffico la strada Statale 292 nel tratto fra Donigala e Nurachi. Un incidente che ha coinvolto quattro veicoli ha bloccato la circolazione per consentire i soccorsi a un automobilista ferito lievemente e soprattutto per liberare la carreggiata dai mezzi agricoli e dal carico di olive finito sull’asfalto.

L’incidente è accaduto ieri mattina poco dopo le 7.30. Per cause in corso di accertamenti, un trattore con un carrello carico di olive si è scontrato con un’auto e un furgoncino: una carambola che ha coinvolto anche un suv. L’impatto è stato molto violento, il mezzo agricolo si è ribaltato in cunetta mentre il carrello si è rovesciato in mezzo alla strada. Anche gli altri due veicoli sono finti fuori strada mentre l’altra auto coinvolta è rimasta al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato uno degli automobilisti al Pronto soccorso per accertamenti e le squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per rimuovere i mezzi pesanti dalla carreggiata. Gli agenti della polizia stradale hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e deviato il traffico su strade laterali. la Statale 292 è rimasta bloccata fino alla tarda mattinata, la circolazione è ripresa regolare solo dopo mezzogiorno. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA