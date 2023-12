Carambola fra auto, 131 bloccata 

L’impatto non è stato violentissimo ma il tamponamento fra un’auto e un pullman ha mandato in tilt la 131. Per buona parte della mattinata di ieri la strada Statale in direzione Sassari è rimasta bloccata a causa dell’incidente accaduto all’altezza dello svincolo per Sant’Anna, nel territorio di Marrubiu. Tre i mezzi coinvolti, una persona è rimasta ferita mentre i passeggeri dell’autobus sono rimasti illesi.

L’incidente

Lo scontro è avvenuto ieri poco dopo le 10 al chilometro 81 della Carlo Felice, a ridosso dello svincolo per Sant’Anna. Un’utilitaria, che viaggiava in direzione Sassari, ha tamponato un autobus dell’Arst con decine di passeggeri a bordo. L’impatto ha innescato una carambola perché l’auto è stata tamponata da un altro mezzo. Uno degli automobilisti è rimasto ferito, è stato soccorso dal personale del118 e accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano in codice giallo. Solo un grosso spavento invece per l’altro automobilista, il conducente e i passeggeri dell’autobus.

I disagi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, una squadra dell’Anas per il ripristino delle condizioni della carreggiata e la polizia stradale che ha effettuato i rilievi e regolato la circolazione che è rimasta bloccata per diverse ore. Lunghe file di auto e disagi per i tanti autyomobilisti rimasti bloccati nel traffico fino a quando la carreggiata non è stata liberata.

RIPRODUZIONE RISERVATA