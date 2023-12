Caralis Poetry slam: sabato al Jester Club  l’open mic e la gara 

La sfida è e sarà tra poeti e come sempre avrà un vincitore o forse una vincitrice, dato che ultimamente sono più le autrici ad emergere in queste appassionanti sfide artistiche. Ed ecco che questo sabato sarà il Jester Club di Cagliari (in via Roma 257) a ospitare il prossimo evento organizzato dal collettivo cagliaritano Caralis Poetry slam che sarà suddiviso in quattro momenti.

Open mic

Una serata per gli amanti della poesia e dell'arte in generale, nelle sue manifestazioni più popolari e spontanee. La programmazione prevede in apertura un open mic, che avrà inizio alle 19 e dove microfono e palco verranno messi a disposizione di chiunque voglia condividere un testo di qualunque genere e durata.

Sfida

A seguire avrà luogo un poetry slam, gara di poesia performativa nel quale il vincitore viene eletto da una giuria popolare.

Spettacoli

Subito dopo lo spettacolo “Troppo politica” del performer fiorentino Gabriele Bonafoni, una riflessione poetica su ciò che è, di fatto, la politica al giorno d'oggi. Alle 22, infine, ci sarà il live dello special guest Astore, membro del collettivo rap insurrezionalista P38 che conta migliaia di fan in tutta Italia e che ha appena iniziato il suo primo tour europeo.

