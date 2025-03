Carabinieri vicini al trasloco 

Caserma a rischio chiusura: i carabinieri potrebbero lasciare Sardara. Il trasloco (che nel paese termale tutti sperano possa essere scongiurato) è legato alle pessime condizioni dello stabile di via Umberto dove da anni si attende una ristrutturazione mai avviata. E così le pareti sono ricoperte di umidità che gonfia l’intonaco e lo fa cadere a terra e in alcuni angoli ci sono larghe macchie di muffa. Per non parlare delle barriere architettoniche che impediscono l’accesso ai disabili: l’ingresso principale è in cima a una scalinata, mentre quello sul retro sarebbe utilizzabile tramite un servo-scala che, però, dopo un guasto non è mai stato riparato.

Attesa infinita

In via Umberto l’ultimo intervento di cui si ha memoria risale al 2017: un violento temporale provocò danni al tetto che fu necessario riparare con la massima urgenza. In realtà lo scorso anno il Comune ha stanziato 10mila euro per eseguire qualche lavoretto, ma tutto si è risolto con l’acquisto di un condizionatore da poco meno di duemila euro e il resto è finito nell’avanzo di amministrazione. Il sindaco di Sardara Giorgio Zucca è consapevole della situazione: «Farò di tutto perché i carabinieri non lascino il paese, parliamo di una caserma storica che qui c’è sempre stata». Nei giorni scorsi è stato eseguito un sopralluogo da parte dell’ufficio tecnico comunale: «Per eseguire i lavori servirebbero 250-300mila euro. In questo momento non li abbiamo – aggiunge Zucca –. Ho chiesto alla Regione ma al momento non ci sono bandi dedicati alle caserme. Forse potremmo ottenere dei fondi con quelli per l’efficientamento energetico. Quel che posso dire è che appena chiuso il consuntivo, cercherò si racimolare tutto il possibile, ma parliamo di circa 60mila euro». A pochi chilometri da Sardara, il sindaco di Collinas Francesco Sanna si dice pronto a correre in soccorso dei militari. «Sono a conoscenza della situazione, per quanto ci riguarda potremmo adattare Casa Onnis per accogliere i carabinieri».

Dal canto suo, il maggiore Francesco Capula, al comando della compagnia di Villacidro alla quale afferisce la stazione di Sardara, si limita a confermare: «Abbiamo visto che i locali sono inadeguati e chiesto interventi immediati».

RIPRODUZIONE RISERVATA