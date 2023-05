Carabinieri, via al restyling della caserma 

Tutto pronto per il via ai lavori di manutenzione straordinaria della caserma dei carabinieri di via Mar Ligure, nella località di Sant’Andrea, affidati ad un’impresa quartese (la Cisaf srl). A disposizione c’è il finanziamento che la Regione ha stanziato lo scorso anno, 250mila euro, e ufficializzato con la convezione firmata con il Comune.

Priorità dell’amministrazione comunale - con l’assessorato ai Lavori pubblici e quello di Flumini in prima linea - è avere finalmente un presidio fisso per gran parte dell’anno, non solo durante l’estate. La manutenzione straordinaria riguarderà tutto lo stabile, compreso il secondo piano con i servizi dedicati ai carabinieri del litorale: una ristrutturazione totale per adeguare l’immobile di via Mar Ligure come caserma sempre aperta. Interventi definiti in base alle esigenze emerse durante i diversi sopralluoghi e incontri tecnici: dal rifacimento della copertura al primo piano al risanamento di muri e solai in tutta la struttura, sino alla demolizione dei controsoffitti e al rifacimento dell’impianto elettrico e di illuminazione, un nuovo sistema di climatizzazione, il fotovoltaico e la videosorveglianza. Prevista anche la sostituzione degli infissi e l’eliminazione delle barriere architettoniche dentro e fuori dalla caserma. Dopo la procedura negoziata per affidare i lavori ora si parte con la fase del cantiere che - come da cronoprogramma approvato con il progetto esecutivo - dovrebbe durare dieci settimane in tutto.

