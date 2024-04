Carabinieri travolti dal suv, la 31enne alla guida  positiva a droga e alcol 

SALERNO. È indagata per omicidio stradale la 31enne che sabato notte ha provocato la morte di due carabinieri, travolgendoli con il suo Suv lungo la statale tra Eboli e Campagna. La donna è risultata positiva agli esami su alcol e droga (cocaina, ma i risultati del narcotest dovranno essere confermati da un controesame).

Oggi si terranno i funerali del maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, di Manfredonia (Foggia) e dell’appuntato scelto Francesco Ferraro, 27, di Montesano Salentino, nel Leccese. La donna, Nancy Liliano, di Campagna, è stata coinvolta in passato in vicende di droga. Era tra le 15 persone alle quali, nel giugno 2019, fu contestata l’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. In manette finirono esponenti di spicco della famiglia Del Giorno, della Piana del Sele, che secondo gli inquirenti comprava droga dalla ’ndrangheta per rivenderla. Nancy Lilliano patteggiò tre anni di reclusione e risulta aver terminato gli arresti domiciliari nel 2020. Ora è ricoverata per le lesioni riportate nell’incidente. Ferita e in ospedale anche Serena, la diciottenne che era in auto con lei. Nell'incidente è rimasto coinvolto pure un 75enne di Campagna che guidava un’altra vettura: è stato ricoverato a Battipaglia in prognosi riservata e poi trasferito a Napoli per le sue delicate condizioni. Infine, in ospedale ma non in pericolo di vita, è un terzo carabiniere, il maresciallo Paolo Volpe, alla guida dell’auto di servizio al momento dello schianto.

Sulle strisce

E ieri ad Alseno, piccolo centro fra Piacenza e Parma, una 91enne è stata travolta e uccisa da un ubriaco mentre attraversava sulle strisce pedonali. Fiorenza Pelasgi è morta sul colpo, a pochi passi dalla sua abitazione. Secondo i rilievi dei carabinieri di Fiorenzuola la vicenda è chiara. L’anziana, intorno alle 17, stava attraversando a piedi l’incrocio di via Bellini. All'improvviso è è arrivato un furgone Citroen, guidato da un uomo di 50 anni, che l’ha centrata in pieno scaraventandola a parecchi metri di distanza. Il 118 ha inviato un’ambulanza e l’automedica di Fidenza, ma ogni tentativo di rianimare la 91enne si è rivelato vano. I carabinieri hanno sottoposto al test dell’etilometro il conducente del furgone: è risultato positivo, con una valore superiore a un grammo per litro di sangue. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza e la segnalazione alla Procura per omicidio stradale. È l’ennesimo caso di una lunga striscia di sangue che dal 2024 macchia le strade italiane: nel 2024 (dati Asaps aggiornati a domenica 7 aprile) sono stati 113 i pedoni travolti e uccisi, 13 dei quali in Emilia-Romagna, una delle regioni più colpite.

