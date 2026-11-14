Sanluri e Sardara si preparano ad aprire le porte alle loro caserme dei carabinieri, dopo un investimento da 850mila euro dalla Regione. Per entrambe le località è l’ultima tappa di un lungo percorso per ospitare l’Arma: per la città capoluogo della Provincia del Medio Campidano è il terzo intervento, per complessivi tre milioni e trecentomila euro, mentre per la cittadina termale è il secondo per un totale di quattrocentomila: i suoi militari sono ora ospitati dai colleghi di San Gavino. Storie diverse con un denominatore comune: garantire presidi fondamentali per la sicurezza dei cittadini.

Risultato importante

La storica caserma di Sardara, chiusa da un anno e mezzo perché è inagibile, si appresta alla ripartenza. L’accelerazione arriva dopo il recente furto con sparatoria di cinquanta fucili in un’armeria e la doppia rapina a mano armata in una tabaccheria. In questo scenario i cittadini e le istituzioni chiedono a gran voce un iter più rapido per il ripristino dei locali e prevenire ulteriori crimini. Il progetto c’è già, grazie ai fondi della Regione per cinquantamila euro, e col nuovo finanziamento da 350mila si avvia la ristrutturazione, anche per evitare il rischio di perdere il presidio. Le opere prevedono il risanamento delle murature dall’umidità, il rifacimento dei servizi igienici e della pavimentazione, nuovi infissi e rinnovamento degli impianti. «Raggiunto l’obiettivo», dichiara il primo cittadino, Giorgio Zucca, «per il quale il Comune si è impegnato. Un risultato importante, soprattutto alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno interessato il paese. Ringrazio quanti hanno accolto le mie sollecitazioni, l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu, e i vertici regionali dell’Arma.

Attesa finita

Travagliato l’iter per la nuova caserma della Compagnia dei carabinieri in via Parigi. Dopo la prima pietra a maggio del 2019, in pochi mesi l’opera ha battuto il record dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche della città e sembrava quasi ultimata. Poi sette lunghi anni per superare prima il Covid, poi l’attesa di nuovi fondi dalla Regione per complessivi due milioni e seicentomila euro. Il primo cittadino non ha mai nascosto la preoccupazione per il forte ritardo, considerata la necessità di consegnare la nuova casa ai carabinieri, ospitati in un vecchio caseggiato. «L’attesa è finita», commenta Urpi, «nel 2027 la consegna. Questi ulteriori fondi saranno spesi per la sistemazione dell’area esterna, la recinzione e i parcheggi: risultati raggiunti con la buona politica regionale che aiuta a realizzare opere importanti. Grazie ai carabinieri per la paziente attesa e la collaborazione».