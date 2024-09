Carabinieri, nuovo comandante 

Il maresciallo Dario Bevilacqua è il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Nuxis. Subentrato il 1° settembre al maresciallo Vincenzo Ciambriello, il comandante Bevilacqua, 32 anni, originario della Campania, ha guidato per diversi anni la stazione di Teulada: nei giorni scorsi ha avuto il piacere di conoscere parte della popolazione in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni di Savina Aresu.

«Ringraziamo il comandante della compagnia dei carabinieri di Carbonia – ha commentato il sindaco Romeo Ghilleri – che ci ha dato la possibilità di avere un nuovo maresciallo a Nuxis. La caserma dei carabinieri è fondamentale per tutto il paese e ci auguriamo, per i prossimi anni, di avere con il maresciallo Bevilacqua un proficuo rapporto di collaborazione per la nostra comunità».