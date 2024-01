Carabinieri nell’ambulatorio 

Clima teso nell’ambulatorio Asap di Gonnosfanadiga dove nel primo giorno di apertura sono intervenuti persino i carabinieri per mediare tra medico e pazienti. Che la situazione in paese dopo il pensionamento del dottor Guido Ronchi sarebbe stata difficile era chiaro a tutti. Ben 1.570 persone hanno iniziato il nuovo anno senza medico di base e con l’unico riferimento nell’ambulatorio d’emergenza della Asl che garantisce il servizio solo due giorni alla settimana: martedì dalle 17,30 alle 19,30 e giovedì dalle 9 alle 12.

Proprio martedì, nel primo giorno di apertura, la situazione è precipitata. In molti si erano presentati nei locali di piazza Giovanni XXIII in anticipo per essere certi di non perdere il posto. Ma la fila fuori dall’ambulatorio non ha fatto che allungarsi e, quando poco prima dell’orario di chiusura il medico ha annunciato che non avrebbe potuto ricevere tutti, le cose si sono complicate. Nel malcontento generale, un pensionato di Gonnosfanadiga ha protestato annunciando che avrebbe chiamato i carabinieri. In effetti pochi minuti dopo i militari della stazione del paese si sono presentati nell’ambulatorio e hanno cercato di mediare tra medico e pazienti.

Il giorno successivo, il sindaco Andrea Floris ha scritto su Facebook: «Pur comprendendo che tanti pazienti rimasti senza medico necessitavano di ricettazione, vorrei chiedere a tutti di evitare assembramenti e intemperanze davanti ai locali dove i medici Asap ricevono i pazienti. Comportamenti non adeguati, rischiano di creare disagi ai medici che hanno accettato di effettuare servizio sostitutivo, con il risultato che i professionisti potrebbero dare le dimissioni. Si rischia così che nessun medico accetti più di venire a Gonnos. Domani mattina, all’apertura, sarà presente un vigile urbano». E ieri, al secondo giorno di lavoro, i pazienti (già in fila dalla mattina presto) erano accompagnati dalla pattuglia dei vigili urbani per mantenere l’ordine.

Stesso copione: alle 11, il medico ha comunicato che avrebbe potuto assistere solo altre cinque persone, niente da fare per tutti quelli che avevano pazientemente aspettato (qualcuno fuori al freddo) di poter avere una prescrizione o essere sottoposti a una visita.

In tanti poco prima dell’ora di pranzo sono tornati a casa senza aver ricevuto alcuna assistenza. In attesa che la Asl trovi un sostituto, ai 1.570 cittadini senza medico non resta che sperare di avere più fortuna martedì prossimo.

