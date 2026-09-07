Carabinieri: Mastrovito va a Crotone, arriva Arpino 

Tre anni dopo il suo insediamento al vertice della compagnia dei carabinieri di Lanusei, il capitano Marco Mastrovito saluta e va a comandare lo stesso reparto a Crotone. Ereditato l’incarico da Giuseppe De Lisa, Mastrovito si congeda dal territorio dove ha diretto diverse attività investigative, lavorando in stretta collaborazione con la Procura e i reparti territoriali. Trentatré anni, originario di Marina di Ginosa, in provincia di Taranto, il capitano Mastrovito era arrivato a Lanusei dopo aver guidato la seconda sezione del reparto operativo del nucleo investigativo di Caserta. Tra le indagini di sua competenza quelle per gli omicidi di Mino Marongiu, avvenuto ad Arzana il 9 luglio 2024, e di Simone Concas, assassinato il 22 luglio scorso a Bari Sardo.

Il successore di Mastrovito arriva da Brindisi: è il parigrado Giovanni Arpino, 28 anni, che negli ultimi due anni ha comandato il Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi. Originario di Roma, Arpino ha iniziato la carriera nell’Arma nel 2017. Ha seguito il percorso formativo tra l’Accademia militare di Modena e la Scuola ufficiali carabinieri di Roma, conseguendo il grado di tenente nel 2021. Dal 2022 al 2024 ha prestato servizio al 10° Reggimento carabinieri Campania, dove ha ricoperto l’incarico di comandante di plotone. Prenderà servizio a fine settembre.

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