SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Lanusei.
08 settembre 2026 alle 00:35

Carabinieri: Mastrovito va a Crotone, arriva Arpino 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tre anni dopo il suo insediamento al vertice della compagnia dei carabinieri di Lanusei, il capitano Marco Mastrovito saluta e va a comandare lo stesso reparto a Crotone. Ereditato l’incarico da Giuseppe De Lisa, Mastrovito si congeda dal territorio dove ha diretto diverse attività investigative, lavorando in stretta collaborazione con la Procura e i reparti territoriali. Trentatré anni, originario di Marina di Ginosa, in provincia di Taranto, il capitano Mastrovito era arrivato a Lanusei dopo aver guidato la seconda sezione del reparto operativo del nucleo investigativo di Caserta. Tra le indagini di sua competenza quelle per gli omicidi di Mino Marongiu, avvenuto ad Arzana il 9 luglio 2024, e di Simone Concas, assassinato il 22 luglio scorso a Bari Sardo.

Il successore di Mastrovito arriva da Brindisi: è il parigrado Giovanni Arpino, 28 anni, che negli ultimi due anni ha comandato il Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi. Originario di Roma, Arpino ha iniziato la carriera nell’Arma nel 2017. Ha seguito il percorso formativo tra l’Accademia militare di Modena e la Scuola ufficiali carabinieri di Roma, conseguendo il grado di tenente nel 2021. Dal 2022 al 2024 ha prestato servizio al 10° Reggimento carabinieri Campania, dove ha ricoperto l’incarico di comandante di plotone. Prenderà servizio a fine settembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

La prima di Maldini vale 3 punti

Decisiva la rete di testa alla mezz’ora. Infortunio per Felici 
Regione

Statutaria, il nodo della legge elettorale

Nella riforma nessun riferimento al sistema di voto. Servirà un emendamento 
Roberto Murgia
Il funerale

«Filippo e Gabriele sempre con noi»

Il dolore dei genitori: speriamo che la loro morte insegni qualcosa ai ragazzi 
Sara Marci
Rischio elezioni

Il Campo largo: pronti al voto anticipato

Da Conte e Bonelli monito agli alleati: «Prima la proposta per il Paese» 
Firenze

Lorena lanciata nel vuoto ancora viva

Primi risultati dell’autopsia. Il padre alle donne: denunciate subito 