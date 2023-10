Carabinieri, lotta continua allo spaccio di ketamina e marijuana  

Il maxi sequestro di ketamina e il ritrovamento di cinque grosse piantagione di canapa indiana sono stati solo gli ultimi due colpi messi a segno dai carabinieri del comando provinciale di Cagliari. Un’attività di contrasto allo spaccio di droga, e alla coltivazione di piante di canapa, continua da parte dei militari sottolineata, e apprezzata, dal nuovo comandante della Legione Carabinieri Sardegna, il g enerale di brigata Stefano Iasson, nella sua vista, ieri mattina, al comando provinciale di Cagliari, in via Nuoro, ricevuto dal comandante provinciale, il generale Luca Corbellotti e da una rappresentanza di militari della sede e delle otto Compagnie operanti nel territorio della Provincia.

Il generale, nuovo comandante regionale da un mese, ha espresso il proprio apprezzamento per gli elevati livelli operativi dimostrati nel tempo e per le operazioni di servizio portate a compimento fra settembre e ottobre (il sequestro di 5 grosse piantagioni di canapa da droga e di oltre cinque chili di ketamina) ringraziando il personale per il senso del dovere e lo spirito di servizio espressi nel lavoro in favore delle comunità del territorio e per l’impegno che anima la presenza dell’Arma anche nei più piccoli Comuni. (m. v.)

