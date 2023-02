Carabinieri, lavori nella caserma 

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria nella caserma dei carabinieri di Uta. La struttura, ospitata nella stabile di via Stazione, era da tempo in attesa dei lavori di ripristino. Un intervento programmato per rendere efficiente la struttura, reso possibile grazie ai fondi stanziati dal Ministero dell’Interno.

Il preventivo di spesa, destinato al completamento dell’opera, corrisponde alla somma di settantamila euro. Tra i diversi lavori previsti per conferire una maggiore funzionalità alla caserma, avamposto del Comando di Iglesias, sono compresi gli interventi di manutenzione dell’intera copertura e delle pareti che compongono il perimetro dell’intero stabile. Questi provvedimenti consentiranno di preservare l'integrità, e la funzionalità dell'immobile, per gli anni futuri.

Soddisfatto il sindaco Giacomo Porcu: «La manutenzione della storica caserma dei carabinieri, affermato e importante presidio dello Stato nel nostro paese, è fondamentale per il mantenimento della legalità e il rispetto delle istituzioni nell’intero territorio. Inoltre, conferma il rapporto istituzionale solido e leale che esiste tra la nostra comunità e l’Arma». (a. cu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA