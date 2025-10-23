Carabinieri, lavori nella caserma 

Un intervento strategico per il territorio e fondamentale per la sicurezza della comunità. La Giunta comunale ha approvato il progetto per la riqualificazione della caserma dei carabinieri di via Brigata Sassari. Illustrato dal vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Federico Ledda, verrà finanziato con 300mila euro di fondi regionali e prevede una serie di opere mirate a migliorare sia l’estetica come la funzionalità dell’edificio.

All’esterno, si interverrà su cornicioni e facciate, con impermeabilizzazioni per eliminare criticità strutturali. All’interno, saranno ristrutturati i solai, rifatti gli impianti secondo le normative di sicurezza vigenti e sostituiti gli infissi, per garantire comfort e efficienza energetica. «La riqualificazione della caserma è necessaria per mettere a norma l’edificio e offrire ai militari un ambiente più accogliente e funzionale», dichiara il vicesindaco Federico Ledda, sottolineando l’importanza dell’intervento per il benessere degli operatori dell’Arma. Soddisfatto anche il sindaco Alfonso Marras, che ha evidenziato come l’opera rafforzi «un presidio indispensabile per la sicurezza del territorio, rinnovando gli ottimi rapporti di collaborazione tra i carabinieri e l’Amministrazione comunale, negli interessi della comunità bosana». ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA