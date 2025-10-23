VaiOnline
Bosa.
24 ottobre 2025 alle 00:36

Carabinieri, lavori nella caserma 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un intervento strategico per il territorio e fondamentale per la sicurezza della comunità. La Giunta comunale ha approvato il progetto per la riqualificazione della caserma dei carabinieri di via Brigata Sassari. Illustrato dal vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Federico Ledda, verrà finanziato con 300mila euro di fondi regionali e prevede una serie di opere mirate a migliorare sia l’estetica come la funzionalità dell’edificio.

All’esterno, si interverrà su cornicioni e facciate, con impermeabilizzazioni per eliminare criticità strutturali. All’interno, saranno ristrutturati i solai, rifatti gli impianti secondo le normative di sicurezza vigenti e sostituiti gli infissi, per garantire comfort e efficienza energetica. «La riqualificazione della caserma è necessaria per mettere a norma l’edificio e offrire ai militari un ambiente più accogliente e funzionale», dichiara il vicesindaco Federico Ledda, sottolineando l’importanza dell’intervento per il benessere degli operatori dell’Arma. Soddisfatto anche il sindaco Alfonso Marras, che ha evidenziato come l’opera rafforzi «un presidio indispensabile per la sicurezza del territorio, rinnovando gli ottimi rapporti di collaborazione tra i carabinieri e l’Amministrazione comunale, negli interessi della comunità bosana». ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’indagine

Violentata, resta incinta a 12 anni

l F. Pinna
Nuovi striscioni esposti davanti all’ospedale San Giuseppe di Isili

Pronto soccorso chiuso, la protesta non si ferma

«Subito un incontro urgente con la Regione» 
Sonia Gioia
Energia

«Degrado estetico, si cancella l’unicità dei luoghi»

La Soprintendenza speciale del Ministero boccia il parco “Is Olias” 
Enrico Fresu
Regione

Progressisti, ipotesi appoggio esterno

Chiedono la sostituzione di Satta all’Agricoltura, ma Todde prende tempo 
Roberto Murgia
Cronaca

«È stato un mio errore, la bambina non doveva  viaggiare sulla minicar»

Mea culpa del 28enne di Villacidro: non giudicate, può capitare a chiunque 
Mariella Careddu
governo

Manovra, Forza Italia sulle barricate

Tajani: «Su affitti brevi e dividendi decide la politica, non i tecnici del Mef» 