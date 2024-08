Carabinieri, la visita del generale Luzi 

Ottantadue persone controllate e sei perquisizioni. È il frutto del servizio di prevenzione che mercoledì ha coinvolto in tutta la provincia i carabinieri dell’Arma territoriale e quelli dei reparti speciali. Nel frattempo si è conclusa la visita del comandante nazionale dei carabinieri, il generale di corpo d’armata Teo Luzi, che ha incontrato i vertici provinciali di Cagliari.

Oltre che qualche arresto, sono state elevate numerose multe per violazioni al Codice della strada: sette per patente scaduta, due per mancata revisione e sei per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Segnalate al prefetto, come assuntori di droga, sette persone trovate in possesso di piccole quantità di stupefacenti tra cui marijuana, cocaina, hascisc e compresse di Rivotril. Le persone segnalate sono di varia età e origine, compresi tra i 17 e i 46 anni.

Sono stati controllati alcuni esercizi commerciali, tra cui un bar e un ristorante a Pula, dove sono state rilevate carenze igienico-sanitarie e inosservanze delle procedure di autocontrollo del manuale Haccp, con sanzioni amministrative per un totale di tremila euro. Controlli anche nei ristoranti e sulle licenze dei venditori ambulanti.

