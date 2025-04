Carabinieri in cattedra alle Medie 

A scuola di legalità con i carabinieri. Nei giorni scorsi gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di Ruinas hanno incontrato il comandante della Compagnia di Mogoro Enrico Concas. È stata una mattinata ricca di spunti di riflessione in particolare su temi come bullismo, cyberbullismo e educazione al digitale. Il maggiore Concas ha ricordato che l’iniziativa si inserisce nel progetto annuale di promozione della “cultura della legalità” che l’Arma porta avanti da tempo su scala nazionale. Si tratta di una preziosa opportunità per far accrescere nei più giovani la consapevolezza dell’importanza della sicurezza, favorendo la conoscenza e il rispetto delle regole. Gli studenti si sono mostrati molto interessati, hanno partecipato con attenzioni, sollevato domande e condiviso esperienze personali. Soddisfazione da parte della dirigente scolastica Annalisa Frau.

