Carabinieri in campo contro le truffe 

Incontro per sensibilizzare la popolazione, e in particolare i soggetti fragili, su possibili truffe e raggiri. Lunedì 28 aprile, è stata programmata un’iniziativa nella sede dell’agorà; il maresciallo Dimitris Masia, comandante della stazione dei carabinieri di Abbasanta, terrà infatti un incontro pubblico di formazione sulla prevenzione delle truffe agli anziani. Verranno forniti consigli pratici per contrastare il fenomeno che colpisce in particolare le fasce deboli della popolazione. Dal Comune sollecitano a partecipare data l’importanza del tema sempre attuale. ( a.o. )

