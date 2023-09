Carabinieri, il comandante è Chenet 

Cambio al vertice dei carabinieri di Oristano. Da alcuni giorni il colonnello Steven Chenet è il nuovo comandante provinciale, sostituisce il colonnello Erasmo Fontana (trasferito a Roma). In queste prime ha incontrato le varie autorità e istituzioni per avere un quadro generale sulle questioni di ordine e sicurezza pubblica nel territorio. «Ringrazio il Comando generale per avermi destinato a Oristano e in Sardegna, una bellissima terra che visiterò al più presto» ha osservato Steven Chenet ribadendo che fra le priorità al momento c’è la conoscenza del territorio provinciale. A breve incontrerà i sindaci e i militari delle 44 stazioni dell’Oristanese. «Le nostre stazioni hanno un ruolo fondamentale, fanno da collante tra il territorio e lo Stato. È importante soprattutto saper ascoltare i problemi della gente e dare voce a chi non ne ha nello stile che da sempre caratterizza l’Arma dei carabinieri». Il comandante, 47 anni, è nato a Piove di Sacco (in provincia di Padova), è stato comandante del Nucleo operativo della compagnia Mirafiori di Torino, di Treviso infine ha guidato il comando del reparto territoriale di Mondragone. Il colonnello Chenet ha avuto anche esperienze all’estero fra Kossovo, Iraq e Palestina. ( v.p. )

