Carabinieri donatori di sangue al fianco dei volontari Avis 

Arma dei carabinieri e Avis insieme per promuovere la donazione di sangue. I militari delle compagnie di Lanusei e Jerzu, con i rispettivi comandanti, il capitano Marco Mastrovito e il maggiore Giacomo Rossi, hanno aderito con entusiasmo alla campagna promossa dalle Avis del territorio e dal Centro trasfusionale di Lanusei, contribuendo anche alla sensibilizzazione della popolazione sulla tematica. Luca Russo, presidente dell'Avis di Tortolì, promotore dell’iniziativa per il terzo anno consecutivo, insieme alla presidente provinciale Luciana Mirai e alla responsabile del Centro trasfusionale, Giusy Cabiddu, hanno sottolineato il prezioso contributo dei militari dell’Arma in queste iniziative.

