Carabinieri, caserma pronta dopo i ritardi 

«La nuova caserma è quasi pronta, manca poco, pochissimo, e avremo una nuova stazione dei carabinieri». Il sindaco Fabrizio Madeddu aggiorna la cittadinanza sullo stato dei lavori della struttura di via Cagliari, quella che un tempo era “l’incubatore d’impresa” e in tempi più recenti la sede della Sos di San Sperate. I lavori erano cominciati nel 2022 e sarebbero dovuti durare poco più di un anno, ma il progetto è stato modificato e ora, due anni dopo, il taglio del nastro è alle porte.

I lavori

I carabinieri per ora si trovano nella loro storica sede di via Risorgimento, in affitto. «Il proprietario aveva comunicato di non voler più rinnovare il contratto di locazione», avevano spiegato dal Comune quasi 10 anni fa. La macchina burocratica si è mossa (lentamente) e alla fine era stato deciso di convertire la struttura di via Cagliari, all’ingresso del paese, nella nuova caserma. Il progetto era di circa 400mila euro. A fine primavera era stato dato il via libera allo stanziamento di altri 85mila euro, utili per comprare e installare il cancello principale, infissi e tanto altro.

«Manca un mese», dice Fabrizio Madeddu durante un sopralluogo. «Sono stati completati i pavimenti e i sanitari. Mancano alcune porte e altri piccoli dettagli. Se dovessi tirare le somme direi che siamo al 95 per cento di completamento». Resta anche da stipulare il contratto con la prefettura che dovrà pagare l’affitto al Comune. «Abbiamo fatto una stima del canone, il Demanio dovrà esprimersi e assicurarsi che si tratta di un prezzo giusto. A quel punto mancherà solo il contratto. Ma la struttura è praticamente pronta».

I volontari

Quando erano cominciati i lavori, la Sos San Sperate si era dovuta spostare provvisoriamente da via Cagliari al centro diurno di via Sicilia, in attesa che venisse messa a disposizione dei volontari del soccorso uno spazio del Municipio. «I lavori di ristrutturazione del piano terra del palazzo comunale sono conclusi e i locali sono pronti», annuncia l’assessora ai Lavori pubblici, Ilaria Pili. «Contiamo di poter fare l'inaugurazione entro la fine di quest'anno con il relativo trasferimento dal centro diurno al Municipio. Atti burocratici permettendo».

Centro diurno

E quale futuro per il centro diurno di via Sicilia? «In parte continuerà a essere destinato all'Avis che potrà ampliare i servizi. Il resto accoglierà i ragazzi del servizio educativo adulti attualmente gestito da Agape. Questo trasferimento temporaneo è necessario a causa del futuro restauro della ex ludoteca. Il Centro continuerà a ospitare incontri, laboratori e appuntamenti, servizi sanitari e sociali preziosi per la popolazione».

