Carabinieri, caserma estiva a Torre dei Corsari 

È stata ufficialmente inaugurata la stazione estiva dei carabinieri di Torre dei Corsari, il villaggio turistico della Costa Verde. Alla cerimonia di apertura erano presenti il comandante provinciale di Cagliari, generale Luigi Grasso, quello della Compagnia di Villacidro, Pasquale Rutigliani, il sindaco di Arbus, Paolo Salis, e il parroco Daniele Porcu, che ha impartito la benedizione.

La partecipazione sottolinea l’impegno delle istituzioni a rafforzare la sicurezza e la tutela dei cittadini nei mesi in cui si registra un esponenziale incremento di circa cinquantamila presenze, in sei località su un litorale di 47 chilometri. Ogni anno la presenza dell’Arma è attesa, soprattutto perché consente un dialogo costante con la popolazione, residente e villeggiante, offrendo un punto di riferimento visibile e facilmente accessibile, consolidando il rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità.

L’iniziativa s’inserisce in un più ampio piano di rafforzamento della presenza dei militari nelle località costiere, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica e prevenire i reati anche in quelle aree che, sebbene decentrate, diventano strategiche per il turismo e l’equilibrio del tessuto sociale locale.

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