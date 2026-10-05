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Dolianova-San Vito
06 ottobre 2026 alle 00:39

Carabinieri, al lavoro i nuovi comandanti 

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Cambio al vertice di due importanti presidi dell’Arma dei Carabinieri in provincia di Cagliari. Sono già al lavoro i neo comandanti delle Compagnie di Dolianova e San Vito.

Alla guida della Compagnia Carabinieri di Dolianova, il capitano Antonio Pagnozzi, che rileva il testimone dal capitano Luca Delle Vedove, ora con un incarico a Gorizia. Il capitano Edoardo Quaglino ha invece assunto il comando della Compagnia di San Vito, succedendo al capitano Pasquale Striano, destinato in Emilia Romagna. I due ufficiali sono stati ricevuti dal comandante della Legione Carabinieri “Sardegna”, il generale di Brigata Francesco Rizzo, e dal comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari, generale di Brigata Luigi Grasso, che hanno rivolto loro i migliori auguri di buon lavoro.

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