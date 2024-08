Carabinieri aggrediti al posto di blocco: ventunenne in arresto 

Un giovane di Siliqua è finito in manette dopo aver aggredito i carabinieri. Nella serata di martedì, Gabriel Duarte Rodriguez, ventunenne residente nel paese, si trovava assieme a due amici in una strada campestre nella periferia del paese quando è incappato in un normale controllo dei militari della stazione locale, messo in atto per il contrasto della criminalità. Durante l’ispezione dell’auto, Duarte sembra aver dato segni di nervosismo. E a ragione: il carabiniere intento al controllo del veicolo ha ritrovato una bustina termosaldata contenente, presumibilmente, una dose di cocaina.

La scoperta ha fatto reagire il giovane che, dato uno spintone al militare, gli ha tolto di mano lo stupefacente ed è fuggito. L’inseguimento si è concluso qualche decina di metri più avanti con il recupero della bustina con la polvere bianca. Duarte però non si sarebbe dato per vinto e si sarebbe scagliato contro i carabinieri.

Il giovane è stato quindi immobilizzato e arrestato con l’accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre a lesioni e oltraggio. Uno dei militari, infatti, ha riportato delle leggere ferite a un braccio.

Ieri mattina il giovane è stato accompagnato in tribunale a Cagliari per il processo con rito direttissimo. Al termine dell’udienza è stato confermato l’arresto, inoltre si attende la decisione della condanna.

RIPRODUZIONE RISERVATA