Carabiniere ucciso all’ultimo giorno prima della pensione 

Brindisi. Ucciso nell’ultimo giorno di lavoro dai proiettili sparati da un rapinatore. l brigadiere capo dei carabinieri Carlo Legrottaglie aveva 59 anni: da oggi, in licenza, avrebbe atteso il 5 luglio, giorno del pensionamento e del 60esimo compleanno. Tanti i progetti che aveva da vivere la moglie e le due figlie gemelle 15enni con cui viveva a Ostuni.

Mattarella commosso

Chi ha sparato, il 59enne Michele Mastropietro, molti precedenti penali, è morto poche ore dopo in un conflitto a fuoco con le forze dell’ordine che hanno stanato lui e il suo complice, il 57enne Camillo Giannattasio, nella masseria a Grottaglie dove si erano rifugiati. Mastropietro, già ferito da Legrottaglie, non ha esitato a sparare ancora. Chi conosceva Carlo lo descrive come «una persona seria e dal carattere mite». Le sue figlie, pubblicando una foto con lui sui social, scrivono: «Ti amerò per sempre papà», «Questo non sarà mai un addio». Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in un messaggio al comandante generale dei carabinieri Salvatore Luongo ha espresso «commossa partecipazione al dolore» dei militari e dei parenti. La premier Giorgia Meloni ha manifestato «sdegno per l'efferata violenza contro un uomo in divisa». Unanime il cordoglio della politica, che si è stretta all’Arma e ai famigliari del carabiniere.

Sparatoria

Tutto è accaduto ieri mattina in poche ore, tra le province di Brindisi e Taranto. Poco prima delle 7 Legrottaglie e un suo collega, di pattuglia sulla strada che collega Francavilla Fontana a Grottaglie, notano una Lancia Y, che poi risulterà rubata, fare una manovra sospetta. Intimano l’alt ma l’auto, con due persone a bordo, accelera. Legrottaglie e il collega si lanciano all’inseguimento: i due veicoli si speronano più volte fino a finiscore fuori strada, nella campagna. I malviventi lasciano l’auto e fuggono a piedi. Legrottaglie li insegue e Mastropietro, per fermarlo, spara alcuni colpi che lo centrano in pieno, uccidendolo. Scatta la caccia all’uomo. Vengono impiegati anche i cani molecolari e un elicottero. Le forze dell’ordine confluiscono sul posto. Verso mezzogiorno i “falchi” della polizia e i carabinieri individuano a Grottaglie i due uomini asserragliati in una masseria. I fuggitivi sparano, le forze dell’ordine rispondono. Mastropietro, precedenti anche per l’assalto a un portavalori, muore. Giannattasio, incensurato, viene arrestato.

Il giuramento

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha espresso il proprio dolore evidenziando però anche la capacità dello Stato di «reagire». Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha sottolineato che Legrottaglie «ci ha lasciato tenendo fede al giuramento prestato: proteggere a qualsiasi costo». Il vicecomandante generale dei carabinieri, Marco Minicucci, rimarca che il brigadiere «non ha esitato a fare il suo dovere: ora dobbiamo pensare alla sua famiglia».

Il sindacato dei militari Unarma richiama invece l’attenzione sulle «condizioni operative del personale: non è accettabile che su interventi pericolosi venga inviata una sola pattuglia».

