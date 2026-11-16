C’è un pezzo di Capoterra dietro il successo professionale ottenuto in Corea del Sud da Roberto Cardia, primo in una competizione internazionale dedicata all’analisi delle impronte digitali organizzata in collaborazione con l’Interpol. In una sfida tra centinaia di esperti di 42 Paesi il carabiniere sardo, impegnato in un settore altamente specializzato delle investigazioni scientifiche, si è distinto per preparazione e competenza valorizzando anche il lavoro dei tanti professionisti al servizio della giustizia, tra cui quelli del Ris di Cagliari. «Ci sono risultati che ci rendono particolarmente orgogliosi, soprattutto quando a raggiungerli è qualcuno che, nonostante il percorso professionale lo abbia portato lontano, continua ad appartenere profondamente alla nostra comunità», dice il sindaco Beniamino Garau.

La famiglia di Cardia ha fatto del servizio alle istituzioni e alla comunità un valore da trasmettere alle nuove generazioni. Il padre, ex maresciallo dell’Arma e storico comandante della compagnia barracellare, è stato determinante per la nascita e crescita di un importante presidio per il territorio. Una tradizione che prosegue con Norma, impegnata nella stessa compagnia. (i. m.)

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