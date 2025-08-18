Carabiniere eroe nel mare di Cala Sinzias 

Un turista si è trovato in difficoltà nelle acque di Cala Sinzias, a 150 metri dalla battigia, con il mare piuttosto mosso. In balia delle onde, chiedeva soccorso. A notarlo è stato un carabiniere, l’appuntato capo Vincenzo Marangoni che, libero da servizio, si è tuffato, riuscendo a raggiungere il bagnante e trascinarlo sulla riva, dove gli sono state prestate le prime cure. Il gesto di Marangoni è stato riconosciuto come determinante per la salvezza della vita del turista. Il comandante del 9° Battaglione carabinieri Sardegna, il colonnello Alfonso Musumeci, ha voluto esprimere pubblicamente, questa mattina e a nome proprio e dell’intero reparto, il più vivo compiacimento, sottolineando «l’alto senso del dovere e lo spirito di servizio che il militare ha dimostrato anche al di fuori dell’orario di servizio».

Parole di apprezzamento sono giunte anche dal comandante provinciale dei carabinieri di Cagliari.

