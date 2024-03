Carabiniere eroe al Bastione, bloccato un giovane sul cornicione 

Appena ha visto un giovane scavalcare il muretto e piazzarsi sul cornicione del bastione Saint Remy, si è avvicinato per parlare con lui e convincerlo a non fare gesti estremi. Un carabiniere, libero dal servizio, ha così salvato il ragazzo, un 24enne, poi accompagnato dal personale del 118 in ospedale.

La segnalazione

Il destino ha voluto che ieri mattina il militare, in borghese, si trovasse dalle parti del bastione di Saint Remy. Qualcuno ha iniziato a indicare un giovane che aveva superato la barriera, piazzandosi sul parapetto, pronto a gettarsi nel vuoto. Il carabiniere non ci ha pensato un istante. Ha prima avvisato la centrale operativa di via Nuoro, poi si è avvicinato al ragazzo. Ha iniziato a parlare, cercando di calmarlo. Ha provato a capire quali fossero i problemi e il perché si trovasse lì. Sono stati momenti drammatici e interminabili. Diverse persone hanno assistito alla scena con apprensione.

La liberazione

Il dialogo è andato avanti per un po’. Poi il carabiniere si è avvicinato afferrando a un braccio il giovane, mettendolo in salvo. Un lieto fine, con i complimenti al militare per il suo gesto e per aver mantenuto la calma. Sono così arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia e il 24enne – uno studente straniero ma residente da molti anni in città – è stato affidato ai soccorritori del 118 che lo hanno accompagnato all’ospedale Santissima Trinità. Pochi giorni fa, sempre i carabinieri avevano salvato un uomo salito sul tetto di uno dei padiglioni proprio dell’ospedale di via Is Mirrionis. (m. v.)

