«Carabiniere e sindaco, ecco chi era Eraglio Annis» 

Negli occhi grandi di Eraglio Annis, in una foto in bianco e nero, ci sono coraggio, senso del dovere, voglia di aiutare. Classe 1900, mancato nel 1973, sindaco, carabiniere con una medaglia al valore. Ma anche un nonno, un papà, un amico. A lui sarà dedicata la nuova stazione dei Carabinieri in via Tripoli, con una cerimonia in programma venerdì.

E ci sarà anche la nipote per parte di padre, Carla Maria, 62 anni, per raccontare del nonno. «Era generoso. E mi insegnava tutto». Nel suo sguardo ha un po’ della stessa dolce forza del nonno. «Ha deciso presto di entrare nell’Arma. Aveva tanta voglia di aiutare gli altri, era anche in tante associazioni benefiche, come l’Ordine Capitolare Stella Croce d’Argento, che lo nominò Cavaliere, proprio per la sua generosità», continua. Ma Eraglio si distingueva già nel nome: «Il suo padrino lo scelse così, d’impulso, il giorno del battesimo, perché ne voleva uno originale, unico».

Fu in servizio in Italia e in Sardegna: «Raggiunse il grado di maresciallo, dimostrò spiccate qualità morali e professionali, fu coraggioso e molto attivo, ricevendo tanti encomi», spiega Mario Ziulu, che oltre a dirigere la Pro Loco di Sestu è anche curatore della Sala della Memoria della Legione Carabinieri a Cagliari. Una vita di imprese che richiederebbe un libro, ma basta la più nota: «Con i suoi colleghi stava seguendo un criminale», racconta la nipote, «a un certo punto, come guidato dall’istinto, prese un sentiero da solo; il criminale era nascosto proprio lì, e gli sparò. Mio nonno fu colpito al collo. Rispose al fuoco, mentre con un dito si tamponava la ferita». Il criminale cadde, colpito a morte. Eraglio guadagnò una medaglia d’argento al valor militare. Ma anche un’insufficienza cardiaca, che gli rimase tutta la vita. «Diceva che aveva solo fatto il suo dovere».

Dopo il congedo entrò in politica e nel 1966 divenne sindaco, per la Democrazia Cristiana. In una Sestu più piccola, contadina, si impegnò per fare asfaltare le strade e mettere le fognature. E poi c’era sempre l’impegno per gli altri: «Incontro ancora qualcuno che ricorda come lo aiutò ad avere una casa, ad aprire un negozio. Il suo salotto era sempre aperto, venivano a trovarlo per chiedere un consiglio o solo per stare assieme, con un po’ di vino». E Carla lo ricorda in modo speciale: «Andavo spesso a trovarlo, oppure lui mi portava a fare commissioni. Con noi nipotini spiegava tutto, anche come lavarci le mani. Aveva una pazienza infinita, usava mille proverbi. Ci aveva consigliato di fare la colonia estiva, per stare anche con i bambini più poveri, meno fortunati». Eraglio ha lasciato un segno anche in famiglia: «Mio padre ha fatto cinque anni nell’esercito, come mio fratello. Ma a me ha insegnato l’accoglienza, la generosità». Una lezione speciale anche per tutti i bambini che saranno all’inaugurazione della nuova stazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA