Carabiniere colpisce il fermato «È quello delle botte del 13 marzo» 

Modena. Un secondo video, precedente a quello del 13 marzo dove lo si vedeva prendere a pugni un arrestato in strada, inguaia di nuovo un brigadiere dei carabinieri di Modena, ora trasferito a un altro incarico non operativo. Il Comando generale avvia verifiche sui superiori e sui controlli svolti.

Il nuovo filmato, anche questo sul gruppo social “Welcome to favelas” e girato da un passante, mostra un intervento. Il carabiniere, poco prima di far salire un fermato sulla pattuglia, gli dà un ceffone al volto. Il video precedente ritraeva lo stesso militare mentre prendeva a pugni e schiaffi un guineano, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, dopo essere stato trovato senza documenti a una fermata dell'autobus.

