«Cara Sardegna,  sono innamorato di te ormai da 58 anni»  

Va a una leggenda della musica italiana, Mal dei Primitives, la prima menzione Lorighittas d’Oro della storia del nuovo Premio Monte Arci - Suoni, Saperi e Sapori del Parco e dell’Ossidiana, al debutto sabato, alle 18, nei locali del Ceas Monte Arci a Morgongiori, organizzato dall’omonimo Consorzio, presieduto dal sindaco Paolo Pistis, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e il supporto del Comune di Morgongiori. Con quasi 60 anni di carriera, tra musica, teatro, cinema e tv, alle spalle e 80 primavere suonate a febbraio, Mal proporrà un viaggio attraverso i suoi più grandi successi, da “Pensiero d’amore”, a “Occhi neri”, “Parlami d’amore Mariù”, “Furia”, “Yeeeeeeh!” e presenterà la sua autobiografia, “La Furia di Mal”, edita da Bertoni Editore. «Sono molto orgoglioso di ricevere questo premio in Sardegna», ci ha raccontato. «Da 58 anni, ci torno più volte l’anno per lavoro, vacanza e, prima o poi, spero anche di giocare a golf, la mia grande passione degli ultimi tempi».

Dove?

«L’ultima volta che sono stato lì, per una premiazione, al Forte Village, ho conosciuto il proprietario di un campo di golf, che mi ha invitato, perché sono diventato presidente dell’Associazione Italiana Cantanti e Musicisti Golfisti. Quindi, appena potrò torno con una squadra dei miei giocatori».

Di recente è uscita la sua autobiografia “La Furia di Mal” in cui ripercorre sei decenni di carriera. Che viaggio è stato?

«Sì, ci sarà spazio per parlare anche del libro e per un firmacopie. Un viaggio partito nel disastro. Sono nato nel ’44, la guerra non era ancora finita e poi era tutto da ricostruire. Da ragazzino aiutavo i miei genitori, consegnavo i giornali, poi ho fatto l’elettricista, mio padre era muratore e voleva mettere su un’impresa insieme a me. Forse, infondo, li ho delusi prendendo questa strada di cantante, che mi ha portato lontano da casa, fino all’Italia, nel ’66. Il resto poi è storia, dal Piper, ai film, alle commedie musicali, ai reality, ho fatto tutto».

Il momento più bello e quello più difficile?

«In questo mestiere ci sono alti e bassi, perché i gusti della gente cambiano. Io ho avuto un momento magico all’inizio della mia carriera in Italia, è stato un momento bellissimo per me. Poi, all’inizio degli anni ’70, con l’ondata dei cantautori, ho avuto un crollo, come tutti gli altri interpreti. Quello è stato un momento nero nella mia carriera, infatti la mia discografica, la RCA, mi spedì in Germania a fare i dischi… non capivo un tubo di quello che cantavo, come quando ero appena arrivato in Italia».

Poi, nel ’77 ha cantato la sigla di “Furia”: croce o delizia?

«Quell’anno avevo un posto già assegnato a Sanremo, ma nell’attesa del Festival avevo inciso “Furia”. Nessuno di noi si aspettava un tale successo, invece, impazzirono tutti per “Furia” e i miei discografici, che pensavano fosse rischioso andare a Sanremo, mi proposero di continuare con le canzoni per bambini, nella trasmissione “Il Dirigibile” con Maria Giovanna Elmi. Accettai e regalai la mia canzone di Sanremo agli Homo Sapiens, che vinsero. La leggenda del mio odio per “Furia” nasce da lì, ma non è vera, infatti, la garanzia di vincere Sanremo se fossi andato io non c’era e, poi, è semplicemente andata così».

E lei sta ancora cantando, come recita il titolo del suo nuovo album “I’m Still Singing”!

«Sì, finalmente, dopo tanti anni ho trovato una casa discografica che ha avuto fiducia in me e mi ha dato la possibilità di cantare canzoni scritte da me. Però c’è anche un’altra novità, cioè l’uscita del nuovo album dei Primitives: “Reunion”».

Ce lo racconta?

«Durante il Covid, bloccato a casa, ho iniziato a chiamare un po’ di vecchi amici. Alla fine abbiamo fatto tutto a distanza ed è stato faticoso, ma sono molto contento di questo disco, che contiene pezzi nuovi e brani che suonavamo agli inizi».

