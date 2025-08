«Cara Sardegna solo tu mi fai sentire amato» 

Fantastic Negrito, il supereroe del rock-blues, è pronto a sbarcare in Sardegna, protagonista, oggi alle 21.30, di Abbabula in piazza Monica Moretti a Sassari. Tre volte vincitore ai Grammy Awards nella categoria Best Blues Album, Xavier Amin Dphrepaulezz, vero nome dell’artista, classe ’68, da Oakland, California, porterà sul palco la miscela esplosiva di hard blues, soul, funk, roots, americana e r’n’b della sua musica, venata dai chiaroscuri di una vicenda umana a dir poco particolare, raccontata sempre più nel profondo negli ultimi album, dal bellissimo “Grandfather Courage”, all’ultimo “Son of a Broken Man”. Un ritorno, questo di Fantastic Negrito nell’Isola, a un anno dalla prima volta di Cagliari, che, già sulla carta, si annuncia imperdibile. «Amo la Sardegna», ci ha raccontato. «È tutto speciale e, ogni volta che sono stato da voi, mi sono sentito amato».

Nel suo ultimo album, “Son Of a Broken Man”, parla del rapporto con suo padre. Com’è nata la voglia di raccontarsi a un livello così intimo?

«Nel mio percorso di artista e di essere umano, è sempre più importante cercare di iniettare nella famiglia umana qualcosa che possa essere utile, terapeutico, perché prima di pensare a guarire il mondo, dobbiamo pensare a guarire noi stessi. Penso anche che una delle questioni più antiche del mondo sia proprio il conflitto tra padre e figlio e mio padre era un uomo complicato. Era del 1905, aveva 33 anni più di mia madre. A 15 anni mi ha sbattuto fuori di casa, come i miei 14 fratelli, siamo cresciuti in affidamento. È stato il primo a tradirmi, ma sento che è necessario cercare di trasformare quel trauma in qualcosa di producente».

Negli anni si è allontanato dai temi socio-politici, per una narrazione più intimista. È il modo migliore per parlare di questi tempi?

«Sì! Viviamo in un mondo rabbioso e conflittuale, dove tutto è così polarizzato, estremo, che la più grande cosa da ricordare, oggi, è che siamo tutti esseri umani, abbiamo tutti avuto una madre e un padre, tutti proviamo dolore o gioia e dobbiamo condividere questo Pianeta sul quale viviamo, che ci piaccia o no».

Come vive ciò che sta accadendo negli USA con Trump?

«In molti modi. Mi rendo conto che niente di tutto questo è nuovo: guardiamo le origini di questo Paese, quello che è stato fatto ai nativi o agli afro americani. La storia si ripete ed è allarmante e triste. In questo contesto io cerco di imbracciare le mie armi, la mia chitarra, la mia voce, provando a coltivare cose buone».

A Oakland ha creato l’etichetta indipendente Storefront Records.

«Durante la pandemia, artisti, musicisti, artigiani, negozianti non avevano più un posto dove portare avanti la loro attività. Io avevo uno spazio all’aria aperta, così mi è venuta l’idea di farne una sorta di mercato, in cui le persone potessero venire, senza costi, per cercare di andare avanti, vivere, respirare, scambiare, amare. Poi è arrivata la parte discografica del progetto, a giugno è uscito il primo singolo di “Everything Velvet” e presto uscirà altra musica».

E un suo nuovo disco?

«Ci sto lavorando! A Sassari suoneremo due pezzi inediti».

