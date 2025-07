Videolina ripropone oggi alle 21 “Cara Maria”, un ciclo di quattro puntate curato e condotto da Giacomo Serreli per la regia di Angelo Palla per rendere omaggio a Maria Carta.

Il programma mette in scena una serie di contributi tratti dalla trasmissione “Album” che l’artista di Siligo condusse su Videolina nel 1984. Oltre alle varie esibizioni della cantante sarà possibile rivedere le interviste realizzate con i suoi molti ospiti, esponenti della cultura, dello spettacolo, del giornalismo e della scena musicale sarda di quel periodo. Nella prima puntata di “Cara Maria”, ad accompagnare il racconto di Giacomo Serreli, ci sarà in studio Piero Marras. I contributi filmati riguarderanno tra gli altri Giovanni Lilliu, Alberto Rodriguez, Francesco Masala.