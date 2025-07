“Cara Maria” Carta 

Oggi alle 21 Videolina ripropone la seconda puntata di “Cara Maria” il programma curato e condotto da Giacomo Serreli per la regia di Angelo Palla. Nel 1984 il poeta Aquilino Cannas, lo scrittore e studioso Fernando Pilia, l’attore Mario Faticoni, il regista Nanny Loi, il poeta improvvisatore Enea Danes, Benito Urgu e i Cordas et Cannas furono ospiti del programma “Album” condotto da Maria Carta su Videolina.

. Il programma è un omaggio all’artista di Siligo in occasione dei 25 anni dalla sua scomparsa. In studio per parlare di Maria Carta la critica letteraria Neria de Giovanni e, per illustrare l’attività svolta dalla Fondazione Maria Carta, il suo presidente Leonardo Marras