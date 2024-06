«Cara maggioranza, troppe mozioni» 

“Scusate ma sono fortemente a disagio. Da un anno e mezzo non partecipo alle riunioni di maggioranza e il motivo è molto semplice: dopo 27 anni per la prima volta mi ritrovo, dall’inizio di questa consiliatura, con interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate quasi tutte da coloro che dovrebbero sostenere la giunta e il sindaco». Questo è l’inizio dell’intervento, durante l’ultima seduta, non di un consigliere comunale qualunque ma di Nino Spanu, classe 1946, attuale capogruppo di “Carbonia avanti”, la formazione più rappresentata in aula.

«Soluzioni interne»

Come se le parole non bastassero, Spanu si accomoda provocatoriamente fra i banchi di opposizione: «Sono entrato per la prima volta in consiglio comunale nel 1997 – sottolinea – e da allora le cose si sono sempre decise nelle riunioni di maggioranza e all’interno dei gruppi. Si arrivava in aula con un’idea comune. Non che al primo ritardo o incomprensione si decidesse di aprire la battaglia e non votare questo o quell’altro atto; così non va bene. Sembra che vogliamo dire che l’amministrazione non stia facendo niente. E non è vero. Se domani il sindaco deciderà di ricandidarsi io lo sosterrò: riconosco il gran lavoro svolto». Il consigliere specifica che non sta passando all’opposizione e dice di essere consapevole che gli interventi «siano più che legittimi e rappresentano il sale della democrazia» ma allo stesso tempo afferma: «Se la maggioranza vuole veramente risolvere qualcosa cerchi di dimostrare più volontà nel trovare soluzioni al suo interno». Poi la botta finale: «Dalla prossima seduta non sosterrò le mozioni presentate dai componenti della maggioranza. O abbandonerò l’aula al momento del voto o voterò contro».

«Risposte non date»

Uno j’accuse nei confronti dei colleghi che non è passato inosservato. Non tutti hanno gradito. Diego Fronterrè, più votato nella lista “Morittu Sindaco” e presentatore forse del maggior numero di interrogazioni, interpellanze e mozioni ha replicato: «Si fanno perché forse qualche risposta non è stata data dalla maggioranza, altrimenti nessuno ne avrebbe presentato. Presentavo interpellanze anche nelle scorse consiliature».

«Educazione e rispetto»

Anche il primo cittadino è voluto intervenire: «Oggi la dialettica politica si sta trasferendo nell’aula consiliare – ha dichiarato – anche in virtù del fatto che la società si è impoverita di sedi preposte alla discussione, ovvero quelle di partito. Tuttavia, buona educazione e rispetto nei confronti di tutti non devono essere scambiati come atti di debolezza».

