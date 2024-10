Cara Juventus, attenta a quei due 

La vittoria a Parma consente al Cagliari di affrontare con serenità la trasferta di Torino. Domani alle 12.30 i rossoblù avranno di fronte la Juventus, gasatissima dopo la vittoria a Lipsia in Champions, unica squadra in Serie A a non avere subito reti in campionato. Anche l’allenatore potrà fare le sue scelte senza l’ansia da prestazione e soprattutto senza l’assillo di dover far punti. Uno stato mentale che rende ancora più interessante la sfida. Nicola potrebbe schierare come titolari Gaetano e Marin (nella foto) che, subentrati nella ripresa a Parma, sono stati tra i maggiori artefici del successo.

