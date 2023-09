Cara Italia, provaci con Doncic 

Italia 82

Lettonia 87

Italia : Spissu 10, Tonut 11, Melli 11, Fontecchio ne, Ricci 8, Spagnolo 4, Polonara 4, Diouf 1, Severini, Procida 8, Pajola 5, Datome 20. All. Pozzecco.

Lettonia : R. Kurucs 9, Dav. Bertans 9, Dai. Bertans ne, Smits 6, Strautins 7, Cavars ne, Skele 12, Grazulis 28, Pasecniks ne, A. Kurucs 4, Zagars 10, Zoriks 2. All. Banchi.

Arbitri : Zurapovic (Bos), Kato (Gia) e Burns (Usa)

Parziali : 26-18; 42-46; 60-67.

«Abbiamo iniziato a pensare al futuro» ha detto il ct Pozzecco dopo la sconfitta con la Lettonia, che costringerà l'Italia a giocarsi domani il settimo posto con la Slovenia di Doncic, battuta dalla Lituania. Il riferimento del coach è a Procida, 18' in campo anche per l'indisponibilità dell'influenzato Fontecchio, a Spagnolo e a Diouf. Certo, all'idea che smetta Datome scende una lacrimuccia: 20 punti ieri per l'ala olbiese e ca pitano azzurro, in quintetto al posto di Fontecchio. E proprio Datome e l'altro sardo Spissu sono stati i migliori al tiro da tre (il sassarese nel finale ha portato l'Italia a -2) in una serata dove gioco e intensità difensiva sono andate a sprazzi. Forse anche perché si trattava di una gara che nell'economia della corsa all'Olimpiade contava zero. A parte Serbia e Germania, le altre dovranno guadagnarsi il posto giocando il pre-olimpico. Per questo le rotazioni del Poz sono state ampie : undici giocatori. Così dopo il 23-10 iniziale, l'inserimento dei cambi ha consentito a una Lettonia più cattiva in difesa di rientrare mentalmente in gara e vincere. (g.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA