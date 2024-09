«Cara Giorgia Meloni, ma quali complotti: sono battute» 

Nessun complotto dietro le dimissioni del ministro Sangiuliano: «Si è semplicemente invaghito di una corazziera bionda». Così come non c’era nessuna mente oscura un anno fa nel fuori onda trasmesso da “Striscia la notizia” di Andrea Giambruno, ex della presidente del consiglio Giorgia Meloni e da lei conseguentemente liquidato. «Qualunque battuta fai contro il Governo diventa immediatamente un complotto, mentre in realtà facciamo solo il mestiere dei giornalisti», ha sottolineato Antonio Ricci, il patron del tg satirico, presentando l'edizione numero 37. «Se fossi il presidente del Consiglio non mi arrabbierei».

Presentato negli studi Mediaset di Cologno Monzese, il programma andrà in onda su Canale 5 alle 20.35 da lunedì. Sottotitolo “La voce della complottenza”. «Complottenzà è un neologismo che indica la cifra del momento, ormai tutto viene letto come un complotto e tutto ormai è riconducibile alla morte della verità, si creano contenuti dove il vero non è più necessario, perché colpiscono di più il falso e ciò che non è vero».

I primi due conduttori sono Michelle Hunziker e Nino Frassica e tra le novità c'è quella che può considerarsi una svolta storica. Non ci saranno più due attraenti donne nel ruolo di velina, immagine simbolo del tg, ma una studentessa e un ballerino. Un velino insomma, se il termine può essere volto al maschile. «Oppure diciamo velin, un po’ alla ligure», ha scherzato Ricci. «Così la parola può andare bene per entrambi i gener»". Lui è Gianluca Briganti ha 37 anni, nato a Viareggio da mamma cilena e papà italiano. Balla da quando ha 5 anni. Diplomato nel 2010 in danza, recitazione e canto all'Accademia di Milano, ha lavorato nei più famosi musical europei come performer, e anche in diversi programmi tv. Lei, Beatrice Coari, ha 21 anni, di Genova ed è iscritta all'Università.

Confermati i vari inviati. E il trasformista Dario Ballantini debutterà nei panni del generale Roberto Vannacci. «Fa già ridere di suo, ma per rispetto alla sua divisa lo proporremo così».

