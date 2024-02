«Cara Dori Ghezzi, ci vediamo da te in Gallura» 

È un ritorno a casa quello di Gigliola Cinquetti a “Tale e Quale Sanremo”, in onda questa sera, dalle 21.25, su Rai1, con la seconda puntata dedicata al Festival dello show di imitazioni condotto da Carlo Conti. Un invito arrivato in occasione dei festeggiamenti per i 60 anni di “Non ho l’età (per amarti)”, partiti dal palco dell’Ariston, con l’esibizione da ospite nella finale di Sanremo e che, dopo la partecipazione del 2012 come concorrente, vedrà la Cinquetti calarsi nei panni di Patty Pravo. In gioco il titolo di “Campione di Tale e Quale Sanremo 2024”. Al tavolo dei giudici: Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, collega di una carriera ultra sessantennale che ha visto Gigliola impegnata tra musica - due volte vincitrice a Sanremo con “Non ho l’età” e, nel ’66, con “Dio, come ti amo” in coppia con Modugno - cinema, teatro, giornalismo e tv. Una lunga e prolifica avventura, che l’artista ha raccontato nell’autobiografia “A volte si sogna” (Rizzoli, 2023), presto al debutto in teatro con “A volte si sogna in tour”: «È una dimensione che mi darà modo di raccontarmi», ci ha detto Gigliola, «e che sorprenderà anche un po’ il pubblico italiano, a cui sento il bisogno di riavvicinarmi».

In Sardegna verrà?

«Sicuramente, non vedo l’ora e ci tengo, perché la Sardegna mi piace tantissimo, ma l’ho sempre vissuta più nel mio tempo libero, che a livello professionale».

Ricordi?

«Frequento molto la Gallura, da sempre, ci vengo ogni anno e ci ho vissuto dei bellissimi momenti di svago, gioia, relax con la famiglia e amici, che hanno casa o vivono nell’Isola. Con Dori Ghezzi ci siamo viste di recente e ci siamo ripromesse di incontrarci proprio lì».

Intanto sarà tra i protagonisti di “Tale e Quale Sanremo”.

«È una rimpatriata di vecchi amici. Farò Patty Pravo e, più che un’imitazione, sarà un omaggio giocoso fra colleghe: è inimitabile».

Due settimane fa ha festeggiato i 60 anni di “Non ho l’età” con l’esibizione al Festival. La chiusura di un cerchio?

«Una festa e un momento di grande gratitudine, come avvenuto all’Eurovision a Torino due anni fa. Quello a Sanremo, per me, è un ritorno a casa».

Si è mai sentita intrappolata nel successo di “Non ho l’età”?

«All’inizio c’era un certo desiderio di fuga, un po’ perché il successo era stato troppo violento e travolgente, un po’ perché la canzone condizionava gli altri nell’immagine che avevano di me, che rimaneva un po’ limitata. L’incontro con mio marito, il giornalista Luciano Teodori, mi ha fatto capire che c’era molto altro da dire, fare e pensare. Certo, con quel brano si creò un legame indissolubile tra me e il pubblico, un legame che ho dovuto accettare e vivere, perché il pubblico ha sempre ragione e se Sanremo ha voluto ricordare “Non ho l’età”, vuol dire che ha lasciato un segno forte, che ha attraversato il tempo e le generazioni. Poi, un artista vuole essere riconosciuto anche per le altre cose che fa e questo ha contato, perché le altre cose che ho fatto hanno contribuito a tenere vivo il ricordo di quell’inizio».

E lei di cose ne ha fatte.

«Sono molto curiosa! Interpretare canzoni è il mio mestiere principale. Anche scrivere mi piace molto e spero che sia il mio mestiere futuro».

Tornerebbe in gara a Sanremo?

«Se c’è una canzone particolarmente bella e qualcuno me la propone, perché no?».

