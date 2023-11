«Cara Bianca Pitzorno,  ti parlerei di dopamina» 

A dirla tutta non si sono mai incontrati. Persino nell’occasione che li ha visti insieme a Cagliari, lo scorso giugno, per ricevere l’onorificenza “Custos Civitatis“ assegnata loro dal Museo Archeologico Nazionale, si erano appena intravisti. Lui era lì, nella Cittadella dei Musei, lei a Milano, seguiva la cerimonia a distanza, affacciata da uno schermo. Peccato. Perché, allora, Bianca Pitzorno (81 anni) avrebbe potuto dire subito a Gianluigi Gessa che il suo trasporto per la scienza, ancora così intenso alla “sua età“ (91 anni), la incantava. E sì, a sentir parlare il farmacologo cagliaritano noto in tutto il mondo, la scrittrice di romanzi che hanno allevato intere generazioni, si è innamorata. Non dell’uomo, come ha riportato ieri, equivocando, il Corriere della Sera, in una intervista a firma di Irene Soave, ma dello scienziato appassionato e del divulgatore entusiasta. Il quotidiano di Milano «ha frainteso le mie parole», spiega imbarazzata l’autrice originaria di Sassari milanese d’adozione, perché «ha scambiato per amore tra un uomo e una donna, quello che invece è ammirazione profonda». A cui ha fatto cenno persino nel suo ultimo libro, “A chi smeraldi e a chi rane. Autobiografia dei miei (troppi) animali“ (Bompiani), perché Gessa le ha fatto cambiare idea sulle lumache.

Ah, le lumache

Lei non aveva un grande stima dei gasteropodi, ma poi il professore, sempre durante la famosa cerimonia di premiazione a Cagliari, ha raccontato, tra altre affascinanti storie di scienza, che, a dispetto dei risibili neuroni, anche le lumache hanno le loro madeleines. Uno scienziato che cita Proust, e soprattutto lo fa con quel brio e con quella limpidezza che non sempre sono un pregio degli accademici, beh, come fai a non innamorartene? Gianluigi Gessa, prima ancora che uno studioso di chiara fama, è un affabulatore di lunga esperienza. E Bianca Pitzorno è una scrittrice che padroneggia le parole e le storie come pochi per non apprezzarle.

Una terrazza sul mare

Peccato, dice il professore. Peccato che non possa proprio far finta che ci siano tanti decenni da reggere sulle spalle, e «ciò che adesso potrei fare per Bianca è Cyrano de Bergerac». Il suggeritore di parole d’amore a chi non ha idee e poesia, ma un bel viso da mostrare. La profferta della scrittrice, di cui non sapeva niente perché non legge il Corriere della Sera, lo lusinga, ma, ammette con rammarico, «se anche il cielo può attendere perché ancora troppo c’è da godere sulla terra», giunge tardi. “Non ho più l’età“ viene da canticchiare. Però, però… «Se lei facesse un salto a Cagliari potrei invitarla nella mia casa a Geremeas, dove ho una bella terrazza che si affaccia sul mare. Fiori meglio di no, gli unici che mi vengono in mente sono i crisantemi. No, porterei una fiala di afrodisiaco, un buon vino, insomma. Un Nepente, e sa perché? I Greci dicevano che il Nepente fa dimenticare il dolore. Poi le parlerei della felicità, di dopamina, per intenderci». Un’idea che a Bianca non dispiace. «Chissà, potrei davvero tornare a Cagliari l’estate prossima».

