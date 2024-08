«Cara Anna Laura...» le lettere commosse dei suoi compagnetti 

Non poteva finire così, con una morte improvvisa e drammatica. La loro amicizia va oltre le frontiere della vita. Perché Anna Laura Pilia lascia in eredità dolci sentimenti tra coloro che l’hanno conosciuta e con i quali ha condiviso il suo, pur breve, percorso terreno. Lo sanno bene i suoi 15 compagni di classe che non la ritroveranno alla ripresa delle lezioni, il 12 settembre. Michele, uno di loro, è consapevole che da Anna Laura non riceverà mai una risposta, ma il suo affetto nei confronti della sua compagnetta dai capelli biondi e gli occhi chiari lo ha comunque ispirato a prendere carta e penna per scriverle.

Il dolore

«Ciao Anna Laura, come stai? È strano scriverti pensando che non mi risponderai, perché proprio a te le parole non mancavano mai e per questo ci siamo presi tanti rimproveri dalle maestre che non capivano che non potevamo aspettare a dircele. Vorrei ancora organizzare con te tanti altri giochi, altri viaggi e delle altre partite di pallamano con tutti i nostri compagni di classe, dove tu facevi sempre del tuo meglio per far vincere la tua squadra. È difficile dimenticare un’amica come te, resterai sempre nel mio cuore». Pensieri e parole dopo la tragedia che ha travolto la famiglia Pilia-Piu e le comunità di Tortolì e Lanusei. Anna Laura aveva 10 anni e ha perso la vita mentre giocava nel mare di Arbatax, quella distesa azzurra che tanto adorava e dove sognava di emulare le gesta del fratellino Gianluca, di quattro anni più grande, campione italiano nella categoria Under 15 Open Skiff.

Il ricordo

Nell’aula in allestimento nel palazzo delle scuole centrali di via Monsignor Virgilio il banco destinato ad Anna Laura resterà vuoto. Ma il suo ricordo no, quello non può essere scalfito in alcun modo e i compagni hanno un mese di tempo per metabolizzare la perdita della loro amica. Reduci dall’anno scolastico nella quarta A, molti di loro hanno ricevuto insieme il sacramento della Prima comunione lo scorso maggio. «Ciao Anna, voglio ricordarti con il tuo bel sorriso. Quel sorriso con cui arrivavi a scuola tutte le mattine e mi facevi venire il buonumore. Vederti arrivare così felice era sempre una gioia. Non dimenticherò mai le nostre chiacchierate durante l’ora di ricreazione, così come i pomeriggi passati al parco giochi. Sei stata una grande amica: non ti dimenticherò mai». È il pensiero che Tommaso ha dedicato alla sua compagna volata via troppo presto, lasciando tutti col cuore infranto. Lui e Michele sono stati i compagni di banco nell’ultimo anno scolastico. Aurora vorrebbe poter trascorrere ancora un pochino di tempo con la sua amica diventata “stella nel firmamento di Dio”, come ha detto don Piero Crobeddu durante l’omelia ai funerali di sabato mattina nella chiesa di Sant’Andrea, colma di gente straziata da un dolore indicibile. «Anna Laura, se tornassi in vita per cinque minuti vorrei dirti che sei sempre stata una delle mie migliori amiche. Un abbraccio molto forte, addio».

Le indagini

È il personale della tenenza della Guardia Costiera di Arbatax, guidata dal comandante Mattia Caniglia, a condurre le indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla pm di Lanusei, Giovanna Morra. Il reato ipotizzato è omicidio colposo e, al momento, si procede contro ignoti. L’autopsia, effettuata da Michela Laurenzo, ha confermato che la piccola velista, giovedì scorso, è morta per annegamento dopo essere caduta in acqua a seguito del ribaltamento del suo optimist, lo scafo dotato di una singola vela, adatto proprio ai ragazzi.

