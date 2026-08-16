«Caprile, un portiere da Nazionale» 

Una vita in rossoblù, prima al Cagliari e poi al Genoa. Sono i colori simbolo di Alessio Scarpi, che in Sardegna è cresciuto (arrivò nel 1990 dalla Pasianese, società alle porte di Udine) e diventato titolare (nel 1997, dopo un biennio alla Reggina) debuttando in Serie A nel 1998 e imponendosi come uno dei migliori estremi difensori rossoblù della storia recente. Poi, dopo due anni all’Ancona, il passaggio al Genoa a gennaio 2004: ha contribuito alla scalata dalla C1 alla A ed è arrivato a giocare in Europa League, rimanendo al Grifone anche a fine carriera come preparatore dei portieri. Ruolo che ricopre tuttora, nello staff di De Rossi.

Scarpi, come ha visto la crescita di Caprile?

«È diventato un gran portiere, direi uno dei pilastri del Cagliari di oggi. Mi piace molto, soprattutto per la sua personalità. Ha anche grandi potenzialità a livello futuro, posso solo fargli i complimenti e augurargli una carriera di spessore. Come secondo me può fare».

Qual è la sua caratteristica migliore?

«A livello tecnico lo vedo come un portiere molto esplosivo, molto forte fra i pali. È un numero uno vecchio stampo: di quelli della nuova generazione si vede che sono soprattutto bravi coi piedi, mentre tra i pali lasciano a desiderare. Lui invece in porta è di livello».

Può diventare il vice di Donnarumma nell’Italia?

«Sì, è possibile. Poi dipende da lui: se continuerà a questi livelli può spingersi ancora più in alto in Nazionale. Non penso che possa fare il titolare, perché abbiamo un portiere molto solido come Donnarumma, ma il ruolo da dodicesimo sì».

La rosa del Cagliari come la valuta?

«Secondo me sta costruendo una squadra abbastanza buona, poi mancano ancora due settimane alla fine del mercato e tutto può succedere. Giulini però non mi sembra uno sprovveduto: darei tempo alla società per lavorare, penso che stia facendo una rosa per un campionato tranquillo».

La linea è valorizzare i giovani, come l’anno scorso.

«Dove mi ha impressionato Palestra, che ha fatto un campionato devastante e da quasi sconosciuto è diventato il giocatore principale del Cagliari. Ha contribuito senza dubbio alla salvezza, Pisacane è stato bravo a lanciarlo. Le società di medio-bassa classifica devono puntare sui giovani come caratteristica principale: i talenti in Italia ci sono, bisogna solo avere il coraggio di schierarli».

In rossoblù lei è arrivato a 17 anni: cosa ricorda della prima volta?

«Il mio primo volo in aereo da solo, peraltro con scalo a Roma dove incontrai alcuni nuovi compagni. Era il 1990, appena dopo i Mondiali: mi avevano accolto subito molto bene, avevamo fatto due-tre giorni bellissimi in albergo e poi eravamo andati in ritiro a Pattada, molto tosto. Avevamo Checco Fele come allenatore, ci aveva fatto fare un mese durissimo che però ci era servito molto e ci aveva fatto tirare fuori il carattere».

Qual è stato il momento migliore a Cagliari?

«I primi due anni dopo il prestito alla Reggina, dal 1997 al 1999, sono stati fantastici. Tornai che il Cagliari era retrocesso in Serie B e l’anno della promozione fu fantastico. Quello successivo, di nuovo in A, ci salvammo sempre con Ventura togliendoci tante soddisfazioni, battendo il Milan e la Juve in casa per poi pareggiare con l’Inter e la Lazio. Eravamo una squadra che dava parecchio fastidio, è stato il momento più bello in Sardegna».

E il più particolare?

«Mi viene ricordato spesso l’episodio con Grassadonia a Udine, nel 1998. Era stata una cosa istintiva, avevo visto il mio compagno che non respirava e avevo cercato di dargli un po’ di ossigeno. Una questione di pochi secondi, poi per fortuna erano arrivati i medici e lui si era ripreso».

Cosa le è rimasto di quegli anni?

«Per me Cagliari è stata un’esperienza fantastica: la mia compagna è sarda, mio figlio è nato a Cagliari. È una terra che mi è rimasta dentro e appena posso torno, ci sono stato anche un mese fa in vacanza prima del ritiro col Genoa».

Nel Cagliari di oggi c’è Roberto Muzzi.

«Ho avuto la fortuna di giocarci insieme a Cagliari e di lavorarci insieme al Genoa: un professionista serio, molto preparato. Un guascone romano, molto simpatico, a cui voglio veramente bene: gli auguro il meglio. E mi dispiace molto per la fine del rapporto fra il Cagliari e il dottor Scorcu, una figura molto importante per tutto il mondo rossoblù».

Dei suoi vari allenatori, chi ricorda con più affetto?

«Ho grande ammirazione per Checco Fele, che ha sempre dimostrato di essere un uomo leale e corretto oltre che un bell’osso duro. È stato prezioso anche sul carattere, per far crescere tanti ragazzi. Dalla Primavera ero stato aggregato in prima squadra e c’erano Ranieri, Mazzone, Giorgi e Tabárez, tutti con carisma, poi ho trovato Ventura: ognuno, a modo suo, mi ha dato tanto».

Ora fa il preparatore dei portieri al Genoa.

«Mi trovo alla grande. È una città di mare, tra giocatore e preparatore vivo a Genova da oltre vent’anni. Ringrazio la società per la fiducia, è una piazza molto importante con dei tifosi caldi e attaccati alla squadra. Sono stato fortunato a finire la mia carriera qui e ricominciarla da preparatore dei portieri: sono contento».

Parte la Serie A: cosa dobbiamo aspettarci?

«Penso un campionato veramente difficile per tutti, perché anche le squadre di bassa classifica si sono rinforzate. Sarà tosta e dura, sia per i vertici sia per la salvezza. Vedo un torneo molto equilibrato, una bella lotta: conterà partire bene e dare continuità».

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